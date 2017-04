Segundo avança a SIC notícias, uma carrinha abalroou a multidão que se encontrava numa rua no centro da Estocolmo, na Suécia, onde fica situado o centro comercial Ahlens Mall.

Para já, há ainda um número indeterminado de feridos mas já foram confirmadas três mortes.

A polícia já está no local a averiguar a situação, mas até ao momento ainda não foram dadas quaisquer informações acerca do acidente.

De acordo com um jornal sueco, várias pessoas foram atingidas pelo camião que se dirigiu contra a multidão e que acabou por embater na fachada de um centro comercial.

O incidente ocorreu na rua Drottninggatan, uma das ruas mais movimentadas de Estocolmo.

Um canal de televisão - STV - relata que foram disparados tiros. O canal adianta ainda que já existirá um detido.

