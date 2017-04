Estará o ensino escolar a limitar o sucesso desportivo dos portugueses?

Gabriel Medina, surfista brasileiro, venceu pela primeira vez no circuito mundial de qualificação com 15 anos, garantiu a sua vaga permanente na elite do surf mundial com 17 anos e foi campeão do mundo com 20 anos. Este percurso de ascensão no desporto tem fundamentalmente duas barreiras estruturais à entrada: primeira, a necessidade de grandes conquistas ainda em fase de idade precoce; segunda, a obrigatoriedade de uma vida global (quase) desde o início.

Acompanhemos a vida de Teresa Bonvalot. Tem atualmente 17 anos, foi bicampeã nacional da Liga MEO Surf, é campeã europeia júnior em título e já foi a 3.a melhor júnior do mundo. Entre temporadas de competição na Austrália, compromissos com os seus patrocinadores no Havai ou as imensas viagens pela Europa e todo o mundo para competir, treinar e acompanhar a evolução global do surf, existe uma constante: ter de faltar às aulas. Não por vontade própria. Sim porque a exigência profissional desportiva assim o exige. O assunto tem sido gerido com mestria ao abrigo do estatuto de alta competição e pela boa cooperação entre a família e a escola.

Se formos ao masculino, complica e duplica. Afonso Antunes, 13 anos, é um dos jovens talentos do surf em Portugal, em percurso de forte potencial para a alta competição. Para se ter uma ideia, nos últimos seis meses passou a maior parte do tempo entre treinos de amadurecimento desportivo na Califórnia e no Havai. A solução encontrada para que a sua educação escolar não fique para trás é exclusivamente resultante dos esforços familiares. Desde fazer um período numa escola na Califórnia até à home school com acompanhamento dos pais e de uma professora, temos com certeza um processo complexo e principalmente bastante oneroso, não só em relação à responsabilidade mas também no que toca ao esforço financeiro. Ao forte empenho familiar contrapõe-se a deficiente adaptação do sistema de ensino português a esta realidade.

Os dois casos ilustrados mostram que o equilíbrio entre a educação escolar e o plano desportivo é realmente um grande desafio para os pais destes jovens surfistas. Eles passam muito tempo fora de casa e vivem com exigências que não libertam tempo para participar nas estruturas de educação padronizadas e com baixo índice de flexibilidade. Se Portugal vive, promove e bate palmas aos sucessos desportivos dos nossos campeões, os desportistas portugueses não têm de ser privados do direito a terem acesso à literacia escolar. Está em causa a responsabilidade dos pais no presente e o plano de vida de cada um dos atletas no futuro.

Se nos Estados Unidos já existem plataformas digitais do lado da solução, onde aulas, exames e professores estão disponíveis a qualquer momento e em todos os lugares, em Portugal, a modernização do paradigma da educação ainda atravessa um período experimental, espera-se, a caminho de se tornar mais inclusivo para os jovens desportistas profissionais. É necessário que a escola se adapte ao aluno e que critérios exigentes sejam impostos nas duas direções de atuação, i.e., que mutuamente os resultados desportivos e escolares se promovam entre si.

Existem atualmente quatro projetos-piloto em Portugal, designados por Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, com a missão de conciliar a vida escolar com o desporto de alta competição, tendo já resultados bastante encorajadores em que a taxa de sucesso escolar supera os 90%. A recente descentralização de competências de educação nos municípios será também uma oportunidade para que as câmaras municipais, em coordenação com o Ministério da Educação e entidades desportivas relevantes, possam ir mais longe na customização dos modelos de educação às necessidades a que o desporto obriga. Podemos ser mais ambiciosos, e até criar condições para que a importação de alunos passe a ser uma realidade para além do domínio universitário, caminhando-se assim para o turismo de educação.

Olhando para os surfistas portugueses mais experientes, note-se que Tiago Pires e Frederico Morais foram firmes no seu percurso escolar. Mas os dois também se qualificaram para a elite do surf mundial bastante mais tarde do que Gabriel. Não foi só o fator educação que se revelou determinante, mas com toda a certeza que esse mesmo foi bastante limitador. Aguardemos então pelo sucesso dos projetos-piloto. Os desportistas portugueses assim o merecem. Boa sorte a todos os que honram as cinco quinas.