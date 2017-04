O ataque com cerca de 60 mísseis cruzeiro lançados nesta sexta-feira pelos EUA, desde barcos de guerra no Mediterrâneo, destruíram praticamente a base aérea síria de Al Shairat, na província de Homs. Segundo o Observatório de Direitos Humanos Sírio, ligado à oposição, pelo menos quatro militares morreram, entre eles um general. Já o governador de Homs, Talai Barazi, contabiliza 16 mortos, em consequência do ataque, entre os quais sete militares e nove civis, entre os quais quatro crianças das povoações vizinhas da base aérea.

“A pista de aterragem, os depósitos de combustível e os sistemas de defesa aérea ficaram pulverizados”, testemunhou um elemento da oposição ao governo de Damasco. O governador da província minimizou os estragos e afirmou que a base seria reconstruída rapidamente. Al Sharat é a segunda base aérea mais importante da Síria, depois da de Lakatia, na costa do Mediterrâneo, onde estão os aviões da Força Aérea Russa.

A Coligação Nacional Síria, que agrupa a chamada “oposição moderada”, saudou a intervenção dos EUA e pediu a Washington e aos seus aliados que continuem a destruir as bases aéreas sírias de modo a liquidar “a superioridade aérea do regime”.

O primeiro-ministro israelita, Benjamín Netanyahu, expressou esta manhã uma mensagem de apoio “forte e clara” à ação dos EUA. “Israel espera que esta mensagem de determinação tenha eco não só em Damasco, como em Teerão, e Pyongyang” . É caso para dizer que Donald Trump também pretende que tenha efeitos em Washington e sepulte as acusações de colaboração com Moscovo.