O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou, esta sexta-feira que "o regime sírio tem a responsabilidade total" pelo ataque químico de terça-feira e defendeu que "qualquer uso de armas químicas é inaceitável e não pode ser ignorado".

A NATO diz mesmo que o uso de armas químicas é "uma ameaça à paz internacional e à segurança", e apoia todos os esforços internacionais "que visem atingir a paz e uma solução política na Síria".

"O regime sírio tem a total responsabilidade por este desenvolvimento; a Síria tem consistentemente condenado o contínuo uso de armas químicas pela Síria, numa clara violação das normas e acordos internacionais", lê-se num comunicado hoje divulgado, que dá ainda conta de que "qualquer uso de armas químicas é inaceitável, não pode ser ignorado, e os responsáveis têm de ser responsbilizados".

"No seguimento dos ataques químicos horrendos desta semana em Khan Cheikhun, que mataram dezenas de pessoas, incluindo muitas crianças, os Estados Unidos lançaram um ataque contra a base de Shayrat, na Síria",

De acordo com o Pentágono, foram lançados cerca de 59 mísseis de cruzeiro Tomahawk de navios de guerra no Mediterrâneo, atingindo assim a base aérea al-Shayrat, de onde se pensa ter partido o ataque químico que ocorreu no início desta semana.

No ataque morreram mais de 70 pessoas, muitas delas crianças, e Donald Trump confirmou, em comunicado, ter “ordenado uma ação militar à base aérea da Síria de onde foi lançado o ataque químico”.

"É do interesse vital para a segurança nacional dos Estados Unidos impedir e parar a proliferação do uso de armas químicas", justifica o presidente dos EUA.