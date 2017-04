O presidente da síria, Bashar al-Assad, considerou "irresponsável" e "imprudente" o ataque norte-americano contra uma base aérea síria em Homs, que já fez pelo menos nove mortos.

Para este, o ataque com mísseis realizado pelos Estados Unidos reflete a continuação de uma política norte-americana - independentemente da administração que ocupa a Casa Branca - e que se baseia na "subjugação das pessoas". Ou seja, defende que não se baseia em factos verdadeiros.

"A agressão norte-americana provocou a morte de nove civis, incluindo quatro crianças, fez sete feridos e provocou importantes estragos em habitações das aldeias de Al-Shayrat, Al-Hamrat e Al-Manzul", próximas da base atacada,adiantou.

De acordo com o Pentágono, foram lançados cerca de 59 mísseis de cruzeiro Tomahawk de navios de guerra no Mediterrâneo, atingindo assim a base aérea al-Shayrat, de onde se pensa ter partido o ataque químico que ocorreu no início desta semana.