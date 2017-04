O antigo ministro do governo de Cavaco Silva, Manuel Dias Loureiro, refere que cortou relações com ex-Presidente, há vários anos, depois de décadas de amizade incondicional.

"Neste processo todo, perdi um amigo. Tenho pena de o ter perdido. E fui eu que rompi”, revelou Dias Loureiro sobre Cavaco Silva, numa entrevista ao Diário de Notícias.

"Eu dei ao professor Cavaco Silva tudo o que tinha de melhor, acho que ele não se portou bem comigo e portanto acabou", justificou o antigo dirigente do PSD, acrescentando: "Achei que não teve comigo uma conduta adequada àquilo que devia ter e portanto cortei".

Dias Loureiro sublinhou que foi muito “dedicado” a Cavaco e que se sentiu muito “magoado”, com a atitude do ex-chefe de Estado, referindo-se à sua constituição como arguido no caso BPN em 2009.

O antigo governante afirmou que nos “últimos não sei quantos anos" falou apenas "uma vez" com Cavaco Silva e garantiu estar "de consciência tranquila".

"A vida continua, as coisas ficam com quem as faz", disse. "Fico magoado para a vida", acrescentou.

Esta foi a primeira vez em alguns anos que Dias Loureiro falou com jornalistas. O antigo ministro deu assim a entrevista poucos dias depois de o Ministério Público ter arquivado o inquérito que o indiciou por burla, branqueamento e fraude fiscal.