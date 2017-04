No dia 20 de Abril, regressa aos palcos para um concerto no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa. David Fonseca e Tiago Bettencourt são convidados confirmados.

"Tenho muita vontade de dar um concerto meu. Em Abril fará quase um ano que toquei em concerto com os "meus rapazes". Por causa da gravidez tive de cancelar concertos e esperar por uma altura em que pudesse voltar, em forma.

Agora o momento chegou. Foi esta vontade que me fez decidir marcar este concerto numa sala emblemática da minha cidade, para começar a despedir-me do meu "Quarto Crescente" na companhia do meu público, e começar a vislumbrar um novo disco. Vamos fazer uma celebração bonita, entre discos e entre amigos", apresenta Márcia.

Os bilhetes estão à venda a preços que variam entre 15 e 17,5 euros. Ver o vídeo: