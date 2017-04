A Polícia Judiciária deteve, na área de Lisboa, um homem com 76 anos, por "fortes indícios da prática de crime de abuso sexual de crianças".

A investigação apurou que o alegado abusador terá aproveitado o facto de ser familiar da vítima, e da confiança que a mesma depositava nele, tendo, alegadamente, cometido diversos atos abusivos de cariz sexual, em ocasiões distintas e por várias vezes.

"A vítima é do sexo feminino, atualmente com 16 anos, tendo os atos sido praticados entre os seus 8 e 12 anos, especialmente em períodos em que se encontrava de férias escolares e estava mais próxima do detido" lê-se em comunicado da PJ.

Segundo a Polícia Judiciária, mais recentemente, o agressor terá tentado envolver-se sexualmente com a vítima mais uma vez.

O detido está agora em prisão preventiva.