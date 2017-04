O Deutsche Bank concluiu o aumento de capital de 8 mil milhões de euros anunciado no início do mês de março. O número de ações aumentou aumentou em 687,5 milhões para 2.066,8 milhões. Trata-se do quarto aumento de capital desde 2010.

O preço de subscrição era de 11,65 euros e foram exercidos 98,9% dos direitos de subscrição. "As restantes novas ações que não foram subscritas serão vendidas no mercado", revela a instituição financeira, em comunicado.

A operação foi levada a cabo por um sindicato de 30 bancos, incluindo o Credit Suisse, o Barclays, o Goldman Sachs, o BNP Paribas e o Morgan Stanley.

Recorde-se que, o aumento de capital faz parte do novo plano estratégico anunciado no início do mês passado, e que prevê também uma forte redução de custos e a alienação de uma posição minoritária no seu negócio de gestão de activos - que gere 774 mil milhões de euros - através de uma oferta pública inicial ao longo dos próximos dois anos, permitindo encaixar pelo menos mais dois mil milhões de euros.

Ainda esta semana, foi revelado que, pelo menos três executivos na Ásia e um em Frankfurt decidiram sair depois do corte de prémios (remuneração variável).

A verdade é que corte de bónus deste ano foi o mais profundo na história recente do banco e veio após dois anos consecutivos de perdas. Para garantir que os colaboradores-chave não saem, o Deutsche Bank concedeu os chamados prémios por retenção (diferidos), de aproximadamente 1,1 mil milhões de euros a cerca de cinco mil colaboradores chave com maturidades de até seis anos.

O maior banco da Europa, em janeiro cancelou o bónus (prémio) aos seus executivos e reduziu a remuneração variável aos outros quadros seniores, pois o CEO John Cryan procura reconstruir amortecedores (buffers) de capital que foram consumidos por multas de má conduta.