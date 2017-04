A Juventude Socialista contesta a posição defendida por alguns deputados do PS no sentido de abrir uma discussão sobre o regresso do serviço militar obrigatório (SMO). O debate foi retomado em alguns países europeus, mas o secretário-geral da JS, Ivan Gonçalves, defende que, em Portugal, não existe nenhuma razão para voltar a obrigar os jovens a cumprirem o serviço militar

"Regressar a um modelo de SMO seria um verdadeiro retrocesso civilizacional, pelo que não vislumbramos, neste momento, nenhuma razão substantiva que nos leve a considerar que esta deva ser uma matéria passível de ser revertida", diz ao i o líder dos jovens socialistas.

Ivan Gonçalves defende que o debate deve centrar-se na "melhoria das condições laborais dos jovens que optem por ingressar nesta carreira".

A possibilidade de abrir um debate sobre o regresso do SMO é admitida por alguns socialistas. Ascenso Simões, que pertence à comissão parlamentar de Defesa, defende, na edição desta sexta feira do i, que “o parlamento deveria criar uma subcomissão para elaborar um relatório que permita uma releitura rigorosa da situação e as alternativas para o futuro”.