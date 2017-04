O ex-primeiro-ministro José Sócrates pediu a extinção do inquérito da Operação Marquês, alegando uma “violação manifesta da lei”, já que, os prazos de investigação foram ultrapassados, o que num “Estado de direito se considera inadmissível”.

De acordo com uma nota dos advogados de defesa de Sócrates, João Araújo e Pedro Delille, “os prazos dos inquéritos criminais não podem estar sujeitos às estratégias, à discricionariedade e à arbitrariedade das polícias ou dos senhores procuradores, que todos estão vinculados à lei”, consideram.

Já por várias vezes os advogados defenderam que os prazos do inquérito foram ultrapassados. A última vez foi a 14 de março, quando Pedro Delille e João Araújo requereram a notificação do despacho de arquivamento do processo, tendo em conta que não tinha sido concluída a acusação.

Dias depois a Procuradora Geral da República deciciu prolongar o prazo do inquérito por tempo indeterminado. Logo de seguida, a defesa de Sócrates anunciou que iria impugnar a decisão de Joana Marques Vidal, recorrendo a “todos os meios legais”.

Hoje, os advogados voltam a insistir na ideia de que processo está viciado, havendo “sucessivas violações do segredo de justiça permitidas ou promovidas pelos responsáveis do inquérito”.

“O Ministério Público não consegue acusar, mas recusa-se a assumir e a justificar publicamente o arquivamento. Por isso insiste em permitir o insulto público das pessoas que persegue, e em manter o processo na secretária”, rematam.

José Sócrates é arguido da Operação Marquês e está indiciado por corrupção, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

No total, o inquérito 28 arguidos dos quais 19 são pessoas e nove empresas.