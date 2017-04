Jorge Palma gravou "Só" ao piano em 1991. No ano passado, foi reeditado e recuperado em palco.

Do alinhamento fazem parte clássicos como “Estrela do Mar”, “Frágil”, “Bairro do Amor”, “Terra dos Sonhos”, “Deixa-me Rir” e “Só”. Os bilhetes custam 39 euros.

Cartaz do edpcooljazz:



The Pretenders

19 de julho, Parque dos Poetas, Oeiras

Entre 25 euros e 65 euros



Maceo Parker

20 de julho, Jardins do Marquês do Pombal

Entre 25 euros e 45 euros



Maria Gadú

23 de julho, Jardins do Marquês de Pombal

Entre 35 euros e 50 euros



Jake Bugg e Jorge Palma

25 de julho, Jardins do Marquês de Pombal

30 euros



Jamie Lidell

26 de julho, Jardins do Marquês do Pombal

Dos 25 euros aos 45 euros



Jamie Cullum e Luísa Sobral

29 de julho no Parque dos Poetas, Oeiras

Entre 23 euros e 65 euros