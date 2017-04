O socialista Jorge Coelho espera que o PS tenha maioria absoluta nas próximas eleições legislativas, mas concorda que o PS tem vantagens em manter a aliança com os partidos à sua esquerda.

"Se o PS tiver uma maioria absoluta nas próximas eleições, como eu espero que tenha, estou convicto de que vamos ter um governo com as mesmas características que hoje", afirmou o ex-ministro socialista.

Coelho defendeu, porém, no programa Quadratura do Círculo, na SIC-Notícias, que o mais "importante" da entrevista dada esta semana pelo líder socialista foi ter afastado a hipótese de uma coligação pré-eleitoral com os partidos de esquerda.

"O mais importante foi dizer que não há coligações antes das eleições. Ficou claro. Isso para mim é o mais importante".

Jorge Coelho comentou ainda a entrevista de Passos Coelho à SIC e defendeu que o presidente do PSD "está em estado de negação absoluta. Não houve uma ideia, uma proposta".