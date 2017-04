Autocarro, metro, comboio, bicicleta, táxi, carro particular elétrico, Uber e Cabify. Há várias formas dos cidadãos circularem no interior da cidade de Lisboa, sem terem de pagar parquímetro. Eu próprio, durante praticamente quatro anos, fui trabalhar sempre de autocarro, numa viagem diária até às Amoreiras que durava a partir de 40 minutos nos solarengos meses estivais de Julho e Agosto, até aos 90 minutos nos chuvosos e movimentados meses de Inverno.

Na pior das hipóteses, passava 3 horas por dia no autocarro. E sabem que mais? Estou aqui bem vivo para contar esta história.

Hoje em dia, é diferente e desloco-me essencialmente de carro para o trabalho. Mas só o faço por um simples motivo: tenho garagem no prédio do escritório. Aliás, quem trabalha comigo, sabe que tenho uma regra básica na minha mobilidade diária: todas as reuniões que tenham lugar abaixo do Marquês de Pombal, ou em zonas muito movimentas e de pouco estacionamento, por e simplesmente não levo carro e opto por outro meio de transporte.

Não faz sentido, no século XXI, alguém defender a preponderância do automóvel a combustão no interior das grandes cidades. Tal como não faz sentido, que se continue a diabolizar a EMEL por estar a fazer o seu trabalho (fiscalizar e punir quem prevarica) e o poder político local por estar a tentar tirar o máximo de carros do interior da cidade de Lisboa.

Lisboa tem um grave problema de poluição nas principais artérias da cidade. Paralelamente, sofre ainda hoje de anos e anos de passividade das autoridades face ao estacionamento abusivo, em segundo fila e em cima dos passeios. Existem ainda zonas da cidade onde, infelizmente, estes fenómenos se perpetuam e são ignorados pelas entidades competentes – o resultado são passeios intransitáveis, principalmente para pessoas de mobilidade reduzida.

Não existe nenhum direito divino dos munícipes a poderem estacionar o seu automóvel à porta de casa. Aliás, quem quer ter um carro, deveria antes de mais salvaguardar que tinha um lugar de garagem onde o estacionar.

Existem hoje várias possibilidades do fazer, através de avenças em parques privados e até públicos – podem dizer-me que são caros, mas é este o preço a pagar por quem quer circular de carro na cidade. Quem não quer, ou não pode, que escolha outro meio de transporte (tal como eu fazia quando trabalhava nas Amoreiras).

Os senhores de Carnide que arrancaram os parquímetros, já imaginaram como seria a cidade de Londres se todos os seus doze milhões e meio de habitantes quisessem circular de carro?

Se queremos uma Lisboa moderna e aberta ao mundo, é bom que comecemos por nos comportar como pessoas modernas e abertas ao mundo.

Publicitário