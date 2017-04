O jantar dos terroristas

Nem uns medalhões de pescada para o micro-ondas demovem um fundamentalista. Chamam-lhe product placement

Aviso que esta crónica tem spoilers, que quem vê novelas também fica chateado quando perde um episódio e calha saber por terceiros o que se passou. Eu não colo em nenhuma desde a “Avenida Brasil”, mas já sofri desse vício. Por razões familiares, na semana passada assisti a um episódio da “Ouro Verde”. O enredo apanha-se depressa, é sobre uma vendetta familiar em torno de um banco. Até aqui, nada de extraordinário: faz parte do encanto da ficção seguir as desventuras da vida real. Mas eis que o episódio começa com um atentado terrorista num bar onde decorria uma festa com pessoas importantes do banco. Dois terroristas disfarçados de eletricistas entram a gritar “Allahu Akbar, morte aos infiéis”. Ok, é um apontamento do que nos vai assaltando no dia a dia, relativizo, já que nada daquilo parece muito verosímil.

No meio da suposta cena de tensão, surge o que parece ser um terceiro elemento em casa, agarrado ao computador – quem, como eu, está a ver a novela pela primeira vez, suspeita que o indíviduo está metido ao barulho e confirmei junto de fonte que segue a trama que é isso mesmo. Até há uma notícia recente de que o “terrorista” da TVI foi pai pela primeira vez... No bar, os terroristas, nervosos porque qualquer coisa não funciona, matam um refém. A PJ está infiltrada (tinha havido uma ameaça) mas até ali não conseguiu fazer nada e no exterior, os repórteres da TVI chegam primeiro que as forças especiais. De volta à cena em casa, o jovem consegue entrar no sistema do bar e está compenetrado a teclar no computador. Chega a mãe. “Ainda estás nisso, filho?”, pergunta ela. “Tem de ser”, responde ele. “Mas tu comeste alguma coisa, jantaste? Tens de comer!”. “Não tenho tempo”, diz o Sérgio. Confesso que a esta altura do episódio já tinha desligado, mas o que se segue obrigou-me a olhar para televisão e recuar na box. “Então e se eu fizer aqueles medalhões – da marca y – de que tu tanto gostas?”, sugere a mãe, enquanto saca de uma embalagem de um quilo de medalhões e os dispõe na mira da câmara. Isto está mesmo a acontecer?, pergunto a mim própria. “Apetecia-me muito mas não dá, mãe”, responde o Sérgio.

E a mãe continua. “Oh filho, é num instante, são cinco minutos no micro-ondas e fica pronto”. Há algum tempo que este tipo de investidas publicitárias fazem parte da ficção. Chamam-lhe ‘product placement’ e, não sou perita no assunto, mas se costuma ser um bocado descarado, desta vez soou ainda menos bem. Não sei como funciona o “placement”, mas só consigo imginar um diálogo do género :

- então onde é que vamos meter os filetes?

– tenta-se que o terrorista os coma ao jantar porque a mãe não sabe de nada e vai chegar a casa das compras.

- não vai ficar estranho publicidade ao peixe em pleno atentado?

– é só uma novela”.

Claro que o Sérgio não quer saber da comida, a história tem de seguir, e a mãe não faz mais nada: tenta tirar-lhe computador. “O trabalho pode esperar, vais comer os medalhões primeiro”, reforça. O rapaz não cede à tentação e consegue escapulir-se. A sorte é que a polícia lá invade o bar, mata os terroristas e domina a situação. “Acabou tudo em bem, graças a Deus”, diz mais tarde a mãe, ao comentar a notícia na televisão. O rapaz, ao lado, não está contente. “Mission failed?”, pergunta alguém do outro lado do computador. Nem um jantar ultrarrápido demove um fundamentalista mas no final fica tudo bem, foi o que retirei do episódio. Claro que é só uma novela, mas incomodou-me o timing daquela publicidade, senti-o como uma espécie de um aproveitamento de um clímax conseguido à conta de algo que, na vida real, estamos fartos de saber que não é brincadeira nenhuma. Óbvio que isto pode ser só a minha leitura, mas tirou-me qualquer vontade de acompanhar a história. Funcionou? Sem dúvida: falei dos medalhões a umas quantas pessoas. Não que tencione comprá-los, nem a mensagem me convenceu. Faço filetes numa frigideira em menos de cinco minutos.

Jornalista

Escreve à sexta