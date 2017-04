A saudade não nos distingue, une-nos

Se há palavra da língua portuguesa que não perdeu o seu sentido original nos vários continentes é esta. Diz-se sem incompreensões entre todos os que falam português

Desde pequenos que ouvimos repetidamente que a saudade é uma palavra que nos distingue, que nos torna únicos no mundo. Prefiro ver a saudade como algo que nos une a muitos outros. Um dos objetivos destas crónicas tem sido o de aproveitar a minha viagem pelo mundo académico português, angolano e brasileiro para falar sobre as diferenças culturais da lusofonia. Contar como é possível entendermo-nos mesmo quando a “malta” fala um “bocadinho” fechado, a “galera” responde um “pedaço” rápido e o “pessoal” usa frases um “coxe” enroladas. As dificuldades que a “galera” tem em perceber que “gasóleo” é “diesel” e não tem nada a ver com gasolina – em apenas três meses já vi “depósitos” (para ser mais rigoroso, “tanques”) serem abastecidos por engano com gasolina.

No entanto, nestes últimos dias em que todos os que estão comigo nesta viagem tiveram de se despedir do Porto para começar a preparar a imersão em Luanda não podia passar ao lado daquilo que nos é comum. Da palavra que mais vezes ouvi desde que regressei a Lisboa, das que mais foram repetidas em áudios de grupos do WhatsApp ou mesmo em mensagens de texto.

E é engraçado que quando se fala de saudade, seja com que sotaque for, não há espaço para incompreensões: nem para um “oi” brasileiro nem para um “diga” angolano. Todos nós que falamos português dizemo-la de forma muito parecida e sentimo-la da mesma maneira.

Ao longo dos séculos, a saudade não se fragmentou, não ganhou sentidos ou variâncias, não se dividiu nem perdeu a sua grandeza (muito menos o seu vazio). E essa grandeza não lhe é conferida por ser realmente única no mundo – tenho, aliás, dúvidas sobre essa teoria –, é-lhe dada por nos unir mesmo quando nos separamos, quando vivemos em pontas opostas do mundo e nem sequer nos conhecemos.

Podem eles não saber que o diesel do seu posto de abastecimento é gasóleo das nossas bombas de gasolina. Podem não entender o que queremos dizer quando lhes perguntamos se querem “ananás” ou “choco frito”. Podemos nós não saber o que significa o “zungar” de Angola nem os “camelôs” do Brasil. Mas não hesitamos quando nos despedimos, quando temos de nos deixar e seguir o nosso rumo.

Outras palavras diferentes

A propósito da saudade e das palavras da nossa língua com tradução difícil este ano, foi notícia na BBC* um estudo feito por Tim Lomas, da Universidade de Londres. E aqui é preciso separar as palavras que apenas nos distinguem dos falantes de outras línguas daquelas que, ao distinguir-nos, nos unem “aos nossos” com a força da saudade – e a verdade é que são poucas (para não dizer nenhuma). Unem-nos expressões que nos dão uma boa energia e outras que mostram bem os nossos defeitos.

De acordo com o artigo, apaixonar, desbundar, desenrascanço, dar um jeitinho, ficar, saudosismo, cafuné e colo são alguns dos conceitos sem tradução fácil.

Destas, a única que aparece mais ligada a uma só variante do português é o tão célebre jeitinho brasileiro – tem um significado muito próprio, cultural, e é uma palavra que adquiriu um significado quase único.

Saudades, sim. E, por isso mesmo, “tamu junto”!

