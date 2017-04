Brexit, Escócia, Gibraltar, Catalunha, dominós e bater de asas

Pascal Lamy comparou o Brexit à tentativa de retirar um ovo de uma omelete. O processo parece não acabar na desconstrução da omelete e avança para os ovos.

O Reino Unido será a principal vítima do Brexit, no todo e nas partes. Se a Escócia anunciou já o segundo referendo sobre a independência, a Irlanda do Norte está em meditação pós-eleitoral, sendo ainda cedo para uma provável futura fórmula de cooperação reforçada com a República da Irlanda (e com a União Europeia) que a afaste ainda mais de Londres.

Mais longe de Albion, as consequências do Brexit também se fazem sentir nos territórios ultramarinos. Com o Brexit, Gibraltar pode perder grande parte do mercado do negócio da venda de sociedades offshore, da gestão de fortunas em busca de tributação reduzida (vulgo “serviços financeiros”) e do jogo online. Em 2002, no referendo promovido por Jack Straw, et pour cause, um escocês... e um dos mais competentes e cínicos ministros de Blair, impossível candidato a sucessor do PM, 99% dos gibraltinos pronunciaram-se contra a partilha de soberania com Espanha. Mas os tempos mudaram, o Reino Unido está em vias de desonrar o nome e em Gibraltar há que fazer pela vida. No referendo do Brexit 96% dos gibraltinos votaram remain...

Esta semana a comparação tresloucada feita por Michael Howard entre a defesa tatcheriana das Falkland e o dever de defesa de Gibraltar por parte de May contra “another Spanish speaking country” abriu uma boceta de Pandora. A “afronta” ao nacionalismo espanhol resultante da presença britânica em Gibraltar, por maior que seja, serve também para justificar os enclaves espanhóis no norte de África: Ceuta, Melilla, Perejil e outros ilhotes, ilhas e rochedos. Cavalgando os disparates de Howard, o Ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol disse o indizível: Espanha não se oporia à adesão da Escócia à UE, depois de a Escócia sair, com o Reino Unido, da UE. Ficou aberto o caminho para o paralelismo de considerar que a Espanha não se oporá à adesão da Catalunha à UE depois de a Catalunha deixar de integrar o Reino de Espanha...

A UE sobrevive como refém dos populismos e da sua expressão eleitoral, suspirando de alívio nas eleições holandesas, cruzando os dedos para as francesas, tendo esperança no que venha a acontecer nas alemãs e desesperando com o que quer que esteja para acontecer em Itália. Mas a fraqueza da UE faz medrar os nacionalismos e retira a malha da legitimidade política europeia à gestão dos conflitos latentes na dispersão de minorias nacionais por diversos Estados. Dentro de portas a Hungria, Eslováquia, Roménia, Croácia, Chipre, o país basco espanhol e francês,..., fora de portas e na vizinhança próxima, o pot pourri dos Balcãs, a Crimeia e o Cáucaso. A regressão da UE pode abrir caminho para o pior: autonomias, independências, contestação de fronteiras e conflitos.

Não é ainda o fim do império mas os “bárbaros” estão já dentro das fronteiras. Precisamos de muita imaginação e de redobrar os esforços para encontrar novas fórmulas agregadoras dos Estados e das nacionalidades, dos cidadãos e das empresas. Há que apostar no real, promover soluções que em concreto melhorem a vida dos consumidores, trabalhadores e empresas. E fazê-lo com uma marca UE que não seja um elemento estranho e longínquo e muito menos o bode expiatório das classes políticas nacionais.

Como “explicam” os paineleiros do futebol televisivo: “Isto está tudo ligado!” Mas em vias de se desligar, acrescento.

Escreve à sexta-feira