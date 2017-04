Os trabalhadores do INEM exigem que os técnicos de emergência pré-hospitalar passem a ter um vencimento de acordo com a carreira. Esse é um dos motivos que levou a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFP) a promover a greve de hoje.

Segundo Luís Pesca, do sindicato, a carreira de técnico de emergência pré-hospitalar foi "falsamente negociada com os sindicatos" e quase um ano depois de ter entrado em vigor "nenhum trabalhador do INEM aufere pela remuneração que essa carreira prevê". Assim, a Federação exige que seja feita uma emenda ao decreto-lei que cria a carreira especial.

Além disso, os trabalhadores protestam contra a falta de pessoal, o excesso de horas extraordinárias e os constrangimentos que têm sentido com a aplicação das 35 horas semanais de trabalho.

A greve de 24 horas vai aumentar os tempos de espera no atendimento às chamadas e no acionamento dos serviços do INEM. Mas a Federação garante que vão ser assegurados todos os serviços mínimos que a lei obriga.