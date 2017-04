Os Estados Unidos da América lançaram, durante esta madrugada, um ataque com vários mísseis à Síria, atacando alvos militares do regime de Bashar al-Assad.

De acordo com o Pentágono, foram lançados cerca de 59 mísseis de cruzeiro Tomahawk de navios de guerra no Mediterrâneo, atingindo assim a base aérea al-Shayrat, de onde se pensa ter partido o ataque químico que ocorreu no início desta semana.

No ataque morreram mais de 70 pessoas, muitas delas crianças, e Donald Trump confirmou, em comunicado, ter “ordenado uma ação militar à base aérea da Síria de onde foi lançado o ataque químico”.

"É do interesse vital para a segurança nacional dos Estados Unidos impedir e parar a proliferação do uso de armas químicas", justifica o presidente dos EUA.