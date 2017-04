Portugal pode ganhar e muito com o Brexit

Há dias, uma amiga contava-me uma história reveladora do que Trump está a fazer ao mundo. Tendo nascido no Irão há quase 40 anos, e depois de os pais fugirem à revolução do fanático Ruhollah Khomeini, rumaram aos Estados Unidos, onde refizeram a vida. Ana fez-se mulher e tornou-se curadora, apostando em arte do Médio Oriente, onde ia com bastante frequência, até porque passou a ter também residência no Dubai. Especialista em descobrir novos talentos na região que a viu nascer, Ana está há uns tempos sem entrar nos Estados Unidos e o seu passaporte tem carimbos de muitos países do Médio Oriente. O medo era evidente quando me explicava que quando for a Nova Iorque, coisa que pensa fazer em breve, deverá ser encaminhada para uma sala onde decerto será interrogada longamente, temendo mesmo não conseguir entrar no

O medo era evidente quando me explicava que quando for a Nova Iorque, coisa que pensa fazer em breve, deverá ser encaminhada para uma sala onde decerto será interrogada longamente, temendo mesmo não conseguir entrar no seu país. É que Ana também tem nacionalidade iraniana e, como tal, não sabe o que lhe vai acontecer. O exemplo de Ana é apenas um, mas são muitos milhares, senão milhões, de pessoas que estarão na sua situação.

Como é possível os Estados Unidos terem um presidente que não quer que os seus próprios cidadãos entrem em território nacional? Com o medo que Trump impôs a uma parte do mundo, abrem-se, por outro lado, oportunidades para outros países. E parece que o Dubai se está a chegar à frente nessa matéria, já que pretende transformar-se num grande polo cultural de todos aqueles artistas que não podem expor nos EUA. Expor, podem. Não poderão é entrar no país. P. S. O que estará a fazer o governo português para captar as empresas que deixarão o Reino Unido quando o Brexit entrar em vigor? Alemães e franceses apostam forte no namoro a esses empresários que deixarão o Reino Unido.

Não seria de Portugal aprender com o que o Dubai está a tentar fazer para cativar os artistas que não podem entrar nos EUA? Não seria de criarem uma delegação forte para explicar as vantagens de virem para cá? Isso sim, seria uma bela aposta que criaria emprego e riqueza.