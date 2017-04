Na reunião, os responsáveis do PSD Oeiras mandataram ainda o candidato para negociar uma coligação pré-eleitoral no concelho com o CDS-PP, o PPM e o MPT.

"A reunião foi pacífica e a escolha do presidente do PSD Oeiras recolheu a unanimidade dos 37 membros presentes entre dirigentes locais, autarcas e representantes da JSD e dos TSD)", adiantou ao i a mesma fonte.

Esclareceu que o partido "vai agora elaborar um programa eleitoral virado para o desenvolvimento sustentável do concelho num horizonte para os próximos 20 anos".

"Ganhar o futuro será, seguramente um dos temas da minha campanha. O objetivo é o PSD voltar a reconquistar a Câmara de Oeiras, com um candidato de Oeiras", disse ao i Ângelo Pereira.

Lembrou que a última vez que o PSD venceu as eleições em Oeiras foi em 2001, com Isaltino Morais, já lá vão 16 anos e quatro mandatos.

Ângelo Pereira sucede como candidato a Francisco Moita Flores que avançou em 2013. Moita Flores foi o segundo mais votado nessas eleições, com o PSD a recolher 19,3% dos votos para a câmara, elegendo três vereadores.

Nas autárquicas de 1 de outubro Ângelo Pereira poderá vir a bater-se com quatro ex-presidentes de câmara: Paulo Vistas, atual presidente do município, Joaquim Raposo, falado como o mais que provável candidato do PS e antigo presidente da Câmara da Amadora, Daniel Branco, nome ventilado para concorrer pela CDU e antigo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira e, finalmente Isaltino Morais, cuja candidatura, admite-se, possa ser anunciada já este fim-de-semana.

O nome de Ângelo Pereira vai agora ser indicado à distrital de Lisboa do PSD a quem compete, estatutariamente aprovar os candidatos. Essa reunião, na qual deverão ser igualmente aprovados os nomes dos candidatos às câmaras de Loures (André Ventura) e Odivelas (tem-se falado muito no nome de Fernando Seara), está agendada para quarta-feira da próxima semana. Os nomes dos candidatos autárquicos do PSD terão depois de ser ratificados pelo conselho nacional do partido.