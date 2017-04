O cantor e compositor norte-americano Barry Manilow assumiu a sua homossexualidade aos 73 anos de idade.

Numa entrevista exclusiva à revista People, o cantor falou pela primeira vez sobre a relação que matém com o seu agente há quase 40 anos, afirmando que nunca assumiu que era gay por receio de poder desiludir os seus fãs.

"Pensei que iria dececioná-los se eles soubessem que eu era gay. Então nunca disse nada. Quando descobriram que o Garry e eu estávamos juntos, eles ficaram muito felizes. A reação foi tão bonita: estranhos a comentar “Que bom!” Estou tão grato por isso”, disse.

"Quando eles descobriram que o Garry e eu estávamos juntos, eles (os fãs) estavam tão felizes. A reação foi linda (...). Eu estou tão grato por isso", concluiu. Manilow casou-se com Garry Kief na sua casa em Palm Springs, no ano de 2014, tendo sido anteriormente casado com Susan Deixler.