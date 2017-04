James Harden, basquetebolista dos Houston Rockets, da NBA, surpreendeu os adeptos do Benfica na madrugada desta quinta-feira, quando chegou ao pavilhão para o encontro da sua equipa vestido com a camisola das águias. Foi o último - mas está longe de ser o único apoiante improvável de clubes nacionais.

Do Benfica há muitos outros casos. De Mike Tyson a Novak Djokovic, passando pelos cantores brasileiros Chico Buarque e Seu Jorge. Mas também Norman Reedus, um dos protagonistas da série "The Walking Dead", ou o surfista Jordy Smith, entre vários outros.

Há, porém, também "adeptos" famosos de outros clubes nacionais. Como Éric Cantona, o indomável craque francês que recentemente se mudou de armas e bagagens para Lisboa e se tornou fã incondicional do Sporting - clube do qual Nelson Mandela era sócio honorário. Ou o realizador Emir Kusturica, já fotogrado envergando a camisola do FC Porto. Mas ainda Ayrton Senna, malogrado piloto brasileiro de Fórmula 1 que um dia se tornou sócio do Belenenses, e Diego Maradona, que chegou a posar com uma camisola do Braga.

