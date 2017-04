Iker Casillas já tem uma estátua só para si. Não relacionada com o FC Porto, nem mesmo com o Real Madrid, onde passou os primeiros 16 anos de carreira sénior, mas sim com a seleção de Espanha. E tudo devido à defesa monumental que fez ao minuto 62 da final do Mundial 2010, quando negou a Robben aquele que podia ter sido o golo da vitória holandesa.

Não foi, pela intervenção soberba do atual guardião portista, quase uma hora antes do golo de Iniesta, no prolongamento, que valeu o primeiro título mundial aos espanhóis. Agora, sete anos depois, o escultor Jesus Moreno decidiu fazer uma homenagem pública a Casillas.

Después de muchas horas de trabajo mi amigo CHUPI Jesus Moreno, casi ha terminado la parada d @IkerCasillas que nos dio un Mundial pic.twitter.com/C0gtciOlNN — Iñaki Cano Jicy (@ICano7) 5 de abril de 2017

Recorde-se que na edição de abril da revista portista "Dragões Diário", Casillas recordou este momento quando foi desafiado a eleger as melhores defesas da carreira. Aqui fica a soberba intervenção do guardião espanhol.