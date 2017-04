Os jogadores do Bristol City decidiram reembolsar os adeptos que viajaram até ao recindo do Preston North End para apoiar a equipa nesta terça-feira, acabando por vê-la ser goleada por 5-0 - a pior derrota do clube desde 2011.

Foram 312 os adeptos que fizeram uma deslocação de 621 quilómetros, entre Bristol e Deepdale, apenas para ver a desastrosa prestação. O plantel do Bristol resolveu agora juntar esforços e reunir o dinheiro suficiente para conseguir reembolsar os seus apoiantes.

O Bristol City é 21º classificado no Championship, o segundo escalão do futebol inglês, encontrando-se imediatamente acima da zona de despromoção: apenas um ponto o separa do Blackburn Rovers, onde alinha o internacional português Lucas João, cedido pelo Sheffield Wednesday de Carlos Carvalhal.