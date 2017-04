O site Market Watch fez uma lista com as mudanças que deve aplicar no seu dia-a-dia, por forma a ter uma noite mais descansada. Aqui estão elas:

1- Esconda o despertador (pode ajuda a acordar, mas também faz com que fique mais nervoso com o passar das horas)

2- Diga adeus à luz azul (ou seja, aparelhos eletrónicos. A luz emitida por estes objetos ‘confunde’ o nosso cérebro e faz com que fiquemos mais despertos)

3- Tenha atenção ao sol e à lua (apanhar bastante luz solar durante o dia faz com que o organismo acerte os ritmos circadianos, o que ajuda a adormecer)

4- Cuidado com o que come (e com as horas a que come. Deve jantar três horas antes de se deitar. Opte por uma refeição leve e exclua o consumo de cafeína e de açúcar à tarde e à noite)

5- Esteja atento à temperatura do quarto (um pouco de frio ajuda a induzir o sono. Temperaturas a rondar os 20 ºC são as ideais)

6- Faça exercícios de respiração (relaxar é o caminho certo para uma noite descansada)

7- Pense ‘fora da caixa’ (se depois de usar estes truques todos tiver dificuldade em adormecer, saia da cama e da sua zona de conforto. Sente-se no chão da cozinha, por exemplo. Quando se sentir com sono, volte para a cama).