Renato Sanches tem sido criticado pela imprensa alemã. O médio do Bayern de Munique tem desiludido os adeptos.

O jornal alemão TZ fez um trabalho sobre o percurso de Renato Sanches ao serviço do Bayern intitulado “Renato Sanches. Quanto mais tempo terá o Bayern de Munique de ter paciência?”.

O artigo faz duras críticas às exibições do médio português e recorda a derrota do Bayern frente ao Hoffenheim, jogo em que Renato foi titular: “Exibição assustadora. Aos 15 minutos já tinha falhado quatro passes que deram em ataques perigosos do adversário”.

A peça culpa ainda Renato Sanches pelo golo sofrido nesse último jogo, dizendo que “chegou atrasado” ao lance.