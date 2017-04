Uma mulher de nacionalidade americana caiu esta semana de uma das pontes mais altas dos Estados Unidos da América, enquanto tirava uma selfie.

A vítima estaria com um grupo de amigos a visitar a ponte de Foresthill, na Califórnia e no momento em que decidiu tirar uma selfie numa zona de acesso proibido, a mulher escorregou e caiu da ponte.

A estrutura tem cerca de 220 metros de altura, todavia a vítima “teve a sorte de cair apenas 18 metros, uma vez que ficou presa numa outra plataforma da ponte.

"Esta jovem tem muita sorte em estar viva e as consequências poderiam ter sido muito piores para ela, os seus amigos e a sua família" disse a Polícia de Placer County na sua página de Facebook, alertanto aos turistas para quem tenham cuidado quando passam na Foresthill Bridge.

A vítima foi transportada para o hospital de helicóptero, com um gole profundo no braço e com vários ossos fraturados.