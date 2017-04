O Clube Náutico de Almada organiza este fim-de-semana o V Troféu Cidade de Almada, uma regata de barcos de cruzeiro nas classes ORC ( A e B ) e ANC (A, B, D e E ), no campo de regatas do Mar da Palha e Rio Tejo, respetivamente. Esta prova é cada vez mais uma referência no calendário de regatas do centro e, nas classes ORC, tem a particularidade de ser pontuável para o Ranking Nacional de Cruzeiros. Espera-se uma presença significativa de barcos, permitindo antever uma regata com um alto nivel de competitividade.

Desta forma, e para permitir acompanhar o desenrolar dos acontecimentos, o Clube Náutico de Almada junta-se ao jornal SOL e levará a cabo uma iniciativa de passar em tempo real os acontecimentos da regata, através do site do jornal SOL. Convidamo-los a assistir e assim participar também nesta prova em “Tempo Real”.