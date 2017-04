A estação de Queluz defendeu a apresentadora Fátima Lopes depois da polémica das baixas Audiências do programa “Let's Dance” emitido nas noites de sábado à noite.

"Em seis das oito galas, os portugueses deram a liderança a Fátima Lopes", escreve a estação de Queluz de Baixo em comunicado.

“Desde o início das suas emissões o programa tem um share médio de 23,1%, mais do que o registado pela SIC no mesmo horário (22%) e do que a RTP 1 (8,2%)”, concluiu.

Recorde-se que no passado mês de janeiro foi noticiado que a TVI estaria insatisfeita com as audiências do programa “Let´s Dance- Vamos Dançar”, apresentado por Fátima Lopes.