O Ministério da Educação vai abrir 4.609 vagas no concurso interno, através do qual os professores dos quadros podem mudar de escola por motivos de doença ou aproximação à residência.

São mais 57 vagas em relação ao último concurso interno, que decorreu em 2015 com 4.552 vagas disponíveis.

No reverso, neste concurso foram detetadas 4.540 vagas negativas. Tratam-se de lugares nas escolas que os diretores sinalizaram como não sendo necessárias. Estes lugares estão atualmente ocupados por professores mas, quando o docente passar à aposentação ou caso mude de escola a vaga encerra e não poderá ser ocupada por um novo professor.

No último concurso interno, em 2015, foram sinalizadas 9.562 vagas.

O concurso interno realiza-se a cada quatro anos tendo este ano carácter extraordinário. Desta forma, o concurso será realizado em 2021/2022.

A portaria que distribui e fixa o número de vagas disponíveis foi hoje publicada em Diário da República mas só na próxima semana os docentes poderão apresentar as candidaturas.

De acordo com o Ministério da Educação, “os lugares disponíveis em cada escola foram apurados na sequência de um trabalho de recensamento detalhado, levado a cabo pelos diretores dos agrupamentos de escola”.

Desta forma, diz a tutela, é possível “uma gestão otimizada dos recursos humanos e das necessiadades do sistema”.

O gabinete de Tiago Brandão Rodrigues entende ainda que com os três concursos que se vão realizar “o acesso aos quadros docentes” será feito com “mais justiça no sistema” e com “reforço do combate à precariedade”.