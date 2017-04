Uma pessoa foi resgatada esta quinta-feira do Rio Douro.

A vítima – um jovem de 19 anos do sexo masculino – terá saltado para as águas do rio, junto à Ribeira do Porto e acabou por ser levado pela corrente.

Após ter sido resgatado, o jovem foi transportado para o Hospital de Santo António em estado crítico.

No local estiveram o INEM, os mergulhadores dos Sapadores do Porto e a Polícia Marítima.