"A lei das rendas é uma das heranças mais pesadas do Governo anterior, da ministra Assunção Cristas, e que ele possa agora ser revertida é muito importante, sobretudo para as pessoas mais desfavorecidas, mais idosas, pessoas com deficiência que estavam ameaças de perder as suas casas com um aumento drástico das rendas", reagiu o deputado do BE Jorge Costa.

Para Jorge Costa, a grande conquista desta nova lei é o "alargamento do prazo para a passagem para o mercado liberalizado das rendas" e a "maior proteção dos inquilinos face aos despejos".

"Estas alterações vêm defender e proteger quem mais precisa de proteção", sublinha o deputado do BE.

Jorge Costa só lamenta que o PS não tenha viabilizado a proposta bloquista de criar um subsídio para os senhorios mais pobres que têm as rendas mais baixas e cada vez mais dificuldades em cumprir as suas obrigações em termos de obras e IMI.

"É uma oportunidade perdida", comenta o deputado do BE, lembrando que esta ideia tinha o apoio de Helena Roseta.

Sem o PS, a ideia ficou pelo caminho. E o BE ainda espera pela proposta de escalonamento fiscal que o PS está a preparar em alternativa para se pronunciar.

"Ainda não conhecemos a proposta", limitou-se a reagir Jorge Costa, frisando que não foram apresentadas quaisquer propostas alternativas enquanto decorreu este processo legislativo.