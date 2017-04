O salário médio bruto de um português é, em média, de 13,7 euros por hora, valor que representa menos de metade da média do euro e três vezes menos do que os belgas, os mais bem pagos entre os 28 Estados-membros. Estas são algumas das conclusões sobre o custo horário da mão de obra na União Europa, divulgadas ontem pelo Eurostat, o gabinete oficial de estatísticas da União Europeia, e citado pelo “Observador”.

Os dados revelam que o custo laboral por hora em Portugal subiu 2,5% em 2016 face ao ano anterior, acima da média da União Europeia (1,6%). Mas, apesar da ligeira recuperação económica e da redução do desemprego, continua a ser o sexto mais baixo da zona euro. Desde que saiu do programa de ajustamento em 2014, esse mesmo valor cresceu 3,8%.

O gabinete de estatísticas de Bruxelas conclui ainda que o custo médio por hora trabalhada em Portugal representa 46% da média da zona euro, antes do resgate em 2008 valia mais de 48%. O relatório do Eurostat indica que o salário à hora tem vindo a recuperar com maior dinamismo do que nas restantes economias da União Europeia. No caso português, o nível de recuperação foi o 12º mais forte entre os Estados-membros, igualando a recuperação da Alemanha. Mas o salário hora de um alemão é de 33 euros, mais do dobro do português.

De acordo com o mesmo relatório, esses custos no conjunto das atividades económicas (excluindo agricultura e administração pública) fixaram-se em média nos 25,4 euros no conjunto dos 28 Estados-membros, mas com variações extremas: desde o valor mais baixo, de 4,4 euros na Bulgária, ao mais alto, na Dinamarca, de 42 euros. Se os dados se limitarem à zona euro, o país que melhor remunera os seus trabalhadores é a Bélgica: 39,2 euros à hora. No outro extremo está a Lituânia, com 7,3 euros.