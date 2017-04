Genericamente, todos podemos ser ‘encaixados’ em três categorias. A partir daí, existem três perfis de trabalho físico a realizar em casa, na rua e no ginásio. A BBC reúne alguns conselhos universais, e indica também que tipo em que tipo de desportos poderá destacar-se. Fica só um aviso prévio: cada caso é um caso, mesmo dentro de cada categoria.

Ectomorfos

São as pessoas mais altas e magras, com membros compridos e tendência a andarem curvadas. E, geralmente, com uma maior dificuldade em ganhar massa magra – músculo.

Por isso, se o objectivo é meramente estético, não vale a pena apostar nos exercícios aeróbicos, ou então continuará a emagrecer e a perder músculo. É melhor concentrar-se no treino muscular dos grandes grupos, num bom ginásio, seja com pesos livres ou com máquinas.

Já se quiser ganhar medalhas e ser o herói lá de casa, e não se importar de ser ‘magricelas’, aposte nas corridas de fundo. O seu tipo de corpo é o ideal para provas de grande resistência como a maratona.

Pesos (e muita persistência) são a solução para os mais magros ganharem músculo.

Endomorfos

Baixinhos e redondinhos, com um metabolismo lento que facilita a acumulação de gordura. Mas também com maior facilidade em ganhar músculo – se trabalharem para esse objectivo.

Recomenda-se trabalho aeróbico, inicialmente, e progressivamente algum trabalho anaeróbico. É importante que se aposte em exercícios dinâmicos de intervalo curto, como o popular crossfit.

O maior obstáculo para este tipo de pessoas está na própria mente, consideram os especialistas. São tendencialmente os que desistem mais facilmente e os que ficam desanimados perante um obstáculo ou a ausência de resultados rápidos. O truque é ter paciência e continuar a treinar.

Quanto às vantagens, os endomorfos são os melhores em provas de força, potência e equilíbrio como a luta e o levantamento de pesos.

As aulas de crossfit são um bom método para os mais gordinhos queimarem gordura e ganharem massa magra

Mesomorfos

Estão no meio da escala, e por isso são também os mais sortudos, geneticamente falando. Têm um bom metabolismo, mas também têm facilidade em ganhar músculo. E são relativamente mais habilidosos que os demais. Mas há que trabalhar para aproveitar essa vantagem.

O ideal para os mesomorfos são os exercícios alternados de incremento da massa magra (pesos, máquinas) e aeróbicos (tudo o que implique correr, mexer).

Já as modalidades desportivas para que os mesomorfos têm maior ‘queda’ são o ténis, o futebol, o remo ou triatlo.

O ténis é um óptimo desporto para os mesomorfos, que se destacarão naturalmente na modalidade.