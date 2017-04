Há 443 professores que, em setembro, vão passar aos quadros através da norma-travão.

Trata-se da regra desenhada por Nuno Crato, entretanto alterada por Brandão Rodrigues, que obriga que todos os professores ao fim de quatro anos a dar aulas com três renovações de contratados completos, anuais e sucessivos passem automaticamente aos quadros da Função Pública.

No ano passado a regra aplicava-se a todos os docentes com cinco anos de serviço e ao fim de quatro renovações de contratos completos, anuais e sucessivos. Nestas condições houve apenas 100 professores que passaram aos quadros no passado ano letivo.

De acordo com a portaria publicada hoje em Diário da República, o maior número de professores que vai passar aos quadros com a norma travão são os de Educação Especial, com 212 docentes. Seguem-se os de 1º ciclo com 62 e os de Educação Moral e Religiosa com 40 vagas.

Entre as regiões é nos concelhos de Lisboa e Vale do Tejo e Porto e Alto Minho onde mais professores vão passar aos quadros.