De acordo com o organismo oficial de estatísticas da Alemanha, o indicador, que tem estado muito volátil e tinha caído 6,8% em janeiro teve uma subida de 3,4% no mês seguinte.

Segundo o Destatis, a procura interna foi responsável pela subida. As encomendas na Alemanha subirm 8,1% enquanto as do exterior se mantiveram inalteradas. As dos restantes países da zona euro caíram 2,4% pelo segundo mês consecutivo .

Comparando o período janeiro-fevereiro com o de novembro-dezembro de 2016, as encomendas à indústria alemã, com uma igualdade entre a procura doméstica e a procura externa.

A incerteza pairou sobre as exportações da Alemanha depois do Reino Unido ter votado perra sair da União Europeia em junho de 2016 e aumentou com a eleição de Donald Trump como presidente dos EUA em novembro prometendo uma política mais protecionista.