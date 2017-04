A verdade é que o país conseguiu subir no Travel and Tourism Competitiveness Report deste ano e é agora o 14º destino turístico mais competitivo do mundo de acordo com o Fórum Económico Mundial.

O destaque que Portugal conseguiu é consequência sobretudo de uma comparação positiva em matéria de segurança. Esta é, aliás, a categoria em que Portugal tem melhor pontuação: 6,3 pontos (em sete). O destaque é dado ainda às condições de saúde e higiene e às infraestruturas turísticas.

Portugal acabou por conseguir ficar à frente de outros países como a China ou a Suécia, por exemplo.

Turismo. Setor continua a atingir recordes atrás de recordes

Portugal nunca recebeu tantos turistas como no ano passado e isso também contribuiu para um aumento das receitas na hotelaria. O ano de 2016 chegou mesmo a entrar na história como o melhor de sempre no setor.

De acordo com o último Barómetro do Turismo, do Instituto do Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT), mais de 70% dos inquiridos consideram que falamos do setor que melhores resultados vai apresentar este ano.

O índice de confiança dos empresários no desempenho do setor do turismo é o segundo mais elevado de sempre: fixou-se acima dos 83 pontos.

A maioria considera que o número de empregos criados vai aumentar, assim como a procura externa e a rentabilidade das empresas do setor.

Apenas o investimento público apresenta um registo negativo, já que os empresários que foram ouvidos entendem que vai diminuir ao longo deste ano.