A equipa das manhãs da Rádio Comercial assinalou o Dia Mundial da Atividade Física com uma publicação no Facebook em que os seis surgem com corpos melhorados em Photoshop.

Luísa Barbosa aparece em bikini e Markl está de calças de ganga. Já César Mourão e Ricardo Araújo Pereira estão mesmo nus.