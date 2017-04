De acordo com o Boletim Polínico da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, na próxima semana estão previstas concentrações de pólen muito elevadas no ar, na maior parte das regiões do continente.

O alerta foi lançado pela SPAIC e vai especialmente para os pólenes de árvores como o pinheiro, o plátano, o carvalho, a bétula e o cipreste, assim como gramíneas e algumas ervas como a urtiga e a parietária.

Os níveis de pólenes que existem na atmosfera são obtidos através da leitura de vários postos que fazem uma recolha contínua dos pólenes, em diversas zonas do país.