O concerto está marcado para 14 de Julho, o segundo do festival. Future actua no mesmo dia de Tyler The Creator, Slow J, London Grammar, e do colectivo Língua Franca formado por Capicua, Valete, Emicida e Rael.

Future é natural de Atlanta e um dos embaixadores do trap, forma sulista de expressão do trap baseada na velocidade e na quase imperceptibilidade das palavras. Na América, é um dos maiores rappers tendo já gravado a mixtape "What a Time To Be Alive" com Drake.

Os bilhetes diários para o Super Bock Super Rock custam 55 euros e o passe 109 euros. Para dia 13, aquele em que os Red Hot Chili Peppers serão cabeças de cartaz, já não há ingressos.

Cartaz conhecido:

13 de julho

Palco Super Bock – Red Hot Chili Peppers, Capitão Fausto

Palco EDP – Kevin Morby, The Orwells, Boogarins

Palco Carlsberg – Tuxedo





14 de julho

Palco Super Bock – Future, London Grammar

Palco EDP – Tyler, The Creator, Língua Franca, Slow J





15 de julho

Palco Super Bock – Deftones, Foster the People

Palco EDP – Seu Jorge “The Life Aquatic”: Tributo a David Bowie, TaxiWars

James Vincent McMorrow, Bruno Pernadas