A raspadinha tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos e a elevada procura já levou à quebra de stock da raspadinha de cinco euros. O alerta é feito pelo Eco depois de uma ronda feita no mercado.

Essa escassez já foi confirmada pela própria Santa Casa da Misercórdia de Lisboa ao admitir que "efetivamente, neste momento, há uma redução do número de Raspadinhas de cinco euros disponíveis.”

Um cenário afastado pelos vendedores ao garantirem que está esgotada há mais de um mês.

De acordo com o site, esta “situação resulta diretamente da procura elevada e de atraso momentâneo por parte do fornecedor tecnológico internacional“, acrescenta a mesma fonte. As raspadinhas começaram por ser impressas em Portugal, mas passaram depois a ser produzidas no exterior, na Polónia, mais especificamente, referem alguns mediadores.

A SCML prevê “que esta situação [de ausência de Raspadinhas de cinco euros] fique regularizada ainda durante o mês de abril”.

A verdade é que os números não enganam em relação ao sucesso deste jogo: já pesam cerca de metade das receitas de jogo.