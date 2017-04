Depois de o jornal espanhol El Confidencial ter colocado Lisboa na rota da Páscoa, agora chegou a vez do Algarve também ser eleito. O jornal britânico Metro elegeu Albufeira como sendo um dos destinos para as férias da Páscoa.

Numa publicação partilhada no site, o jornal destaca o Algarve pelo “calor do verão” e pelas temperaturas amenas do inverno. Afirma o jornal Metro que Albufeira é “um local ideal para visitar em abril”, pois as “temperaturas aumentam à medida que o mês avança”.

“Para aqueles que gostam do sol, o clima mediterrâneo de Albufeira fornece oito horas de luz por dia ou pode optar por aderir a uma pausa num spa”, lê-se no site.