Em declarações à Agência Lusa, o capitão do Porto de Faro, Cortes Lopes, adiantou que “a época da Páscoa preocupa-me, porque se estiver bom tempo vai haver uma grande afluência de público à praia e não haverá todas as condições normais de segurança que existem durante o verão”.

Ainda não foi publicado o período de época balnear nacional, mas as autoridades estão a basear-se nos períodos normais – a abertura oficial no dia 1 de maio.

No Algarve, já foi lançado um apelo a todos os concessionários para terem atenção à segurança nos areais e contratarem nadadores-salvadores para este período.

"Algumas associações de nadadores-salvadores já me contactaram a informar que vão colocar nadadores-salvadores e alguns concessionários também já me disseram que o iriam fazer, mas muitos outros ainda não o fizeram", explicou o capitão do Porto de Faro.

A Autoridade Marítima Nacional aconselha a população, que for à praia, a não estar de costas viradas para o mar e a ter atenção quando caminhar na areia molhada, para evitar risco de arrastamento perante um eventual golpe de mar mais severo.

As crianças devem estar sob vigilância permanente.