O PSD/Loures acusa o Futebol Clube do Porto de estar a intrometer-se nas eleições autárquicas.

Os sociais-democratas, em comunicado, manifestam “o seu repúdio pela interferência do Futebol Clube do Porto, entidade secular e respeitável, nas eleições autárquicas de 2017”.

Em causa está a forma como o director de comunicação do clube se referiu à candidatura de André Ventura, candidato do PSD à câmara de Loures e comentador desportivo na Benfica TV e na CMTV.

O PSD lamenta que Francisco Marques se tenha referido à candidatura, no programa “Universo da Bancada”, no Porto Canal, de “forma depreciativa e ofensiva, chegando a comparar este facto com uma eventual candidatura de André Ventura à presidência e um clube de futebol”.

O PSD, num comunicado assinado pelo presidente da concelhia de Loures, Ricardo Andrade, defende que o seu candidato “não pode ter limitados quaisquer direitos políticos ou de participação cívica consagrados no ordenamento jurídico nacional pelo facto de ser um comentador afecto a uma instituição desportiva”.