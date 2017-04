Irracionalidade de merda

Somos campeões da Europa, temos o melhor jogador do mundo, e ainda assim temos a maior merda de adeptos do planeta. Perdoem-me o desabafo, mas não há outra palavra que não merda!

Sábado passado fui ver o Benfica-Porto. Tinha tudo para ser um fantástico espetáculo de futebol. Mas não foi. Não foi pelo jogo em si, mas não foi sobretudo pela tensão e ambiente que se vivia nas bancadas. A maioria dos adeptos emanavam ódio e raiva que eram materializados em insultos.

Insultos sem nexo, desmedidos e profundamente irracionais. Não consigo compreender o ódio que levava tantas pessoas (homens e mulheres) a injuriarem-se mutuamente como se de inimigos de morte se tratassem. No final de contas, apenas tinham camisolas e cachecóis de cores diferentes. Afinal, são humanos e portugueses.

Viver as coisas com paixão não tem nada de errado, antes pelo contrário. Eu vou ao futebol. Eu grito, exalto-me e solto uns palavrões. É normal e até é bom que em certa medida, pelo menos durante uma hora e meia de encontro, extravasemos da forma que queiramos e vivamos apaixonadamente alguma coisa. Mas a violência em que está envolto o futebol nos nossos dias devia levar-nos a parar e pensar.

Acho profundamente triste não poder levar as minhas filhas ao futebol, mostrar-lhes o que é a intensidade de um golo, a alegria de uma vitória ou a frustração e a tristeza de uma derrota. O futebol (mais do que qualquer outro) é provavelmente o desporto que mais emoções transmite num tão curto espaço de tempo. E é maravilhoso.

Sábado passado vi crianças no estádio, a princípio deslumbradas com os cânticos (felizmente, alguns não são muito percetíveis e o vernáculo passa despercebido), as coreografias, as luzes, a águia… Tudo era encantador e isso via-se nos seus rostos. À medida que o jogo avançava e os nervos se apoderavam dos irracionais adeptos, as suas feições iam mudando. Olhavam meio boquiabertas e com medo para alguns adeptos que soltavam urros histéricos, que pareciam cuspir fogo dos olhos em direção a adeptos da equipa adversária, enquanto vernaculizavam também com as mãos. Não! Dispenso que as minhas filhas assistam a tal. Mas tenho pena. Porque assim como o meu pai me levou aos jogos “d’bola”, também gostava de fazer o mesmo com as minhas filhas.

Diz-se que as massas são o reflexo dos seus líderes e até concordo. O problema é que, nos dias de hoje, são vários os líderes e os incendiários. Durante a semana, comentadores e jornais vão alimentando o ódio dos adeptos que, no dia do jogo, já vão de cabeça quente. Na verdade, julgo que o resultado e o sucesso das suas equipas já é o menos importante. Valorizam mais o insucesso dos adversários que o sucesso da sua equipa.

A paixão e o amor por um clube parecem estar aos poucos a ser substituídos pelo ódio aos adversários. E não tinha de ser assim.

Eu lembro-me de estar em jogos e ter ao lado adeptos de outra equipa. Problemas? Discussões? Escaramuças? Sim, claro! Sempre houve e é bom que sempre haja! É bom sinal! Somos humanos, somos apaixonados e vivemos assim! Mas este ódio, esta irracionalidade futebolística de merda? Não me recordo e é, apenas e somente, triste.

