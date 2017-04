Complacências com coisas sérias

Defeito ou feitio incorporado no ADN luso, como se diz no Alentejo, há uma certa moenga que se apossou do Estado de direito democrático, permitindo uma alegre mastigação de situações com resultados trágicos para o sentido de justiça, os equilíbrios sociais e o futuro do país. Moengas que facilitam a vida aos incumpridores e desincentivam quem preenche com zelo, sacrifício ou enfado as obrigações cívicas.

É a mesma moenga que permitiu a complacência da supervisão bancária ao ponto de catapultar Portugal para os lugares cimeiros das injeções de capital nos bancos. Entre 2007 e 2015 foram 13 mil milhões de euros, um triste sexto lugar na Europa ainda dos 28, correspondendo a sete por cento do produto interno bruto a preços de 2016. É obra!

É a mesma mastigação que permite tantos arrastamentos processuais na justiça, na burocracia e na indiferença com que muitos cidadãos e instituições são tratados pelo Estado. O mesmo Estado de direito democrático que se permite, por pastosa omissão, a existência de setores, de territórios e de situações em que se vive e convive à margem das regras básicas da comunidade. Uma espécie de faroeste em que, pelos métodos, pelos exemplos e pelos resultados, a lei parece não entrar.

Como é possível haver complacência com as suspeitas, as denúncias sibilinas e os excessos, numa sintomática mastigação de instituições que deviam agir em nome do Estado, mas estão aprisionadas pelas circunstâncias de posições dominantes, temáticas ou territoriais? Como é possível não acionar, mobilizar ou dotar de meios, locais ou externos, as instituições judiciais e os órgãos de polícia criminal para levar até às últimas consequências as obrigações do Estado de direito? Neste contexto de permissividade, canelas ou joelhadas serão sempre apenas condenáveis coisas de meninos a quem tudo o resto é permitido pelo Estado.

Serão sempre complacências com coisas sérias, que resultam da espiral de impunidade generalizada. Se tivemos um Euro 2004 e uma cimeira da Nato sem incidentes relevantes de perturbação da ordem pública, ao ponto de as nossas polícias serem uma referência internacional, por que razão se permitem as ocorrências registadas fora desses grandes eventos? Por que razão há quem tenha um comportamento permanente de estroina, quem modele o comportamento em função das competições (nacionais ou internacionais, mais penalizadas) e quem se comporte com decência a todo o tempo? A resposta, como se viu pelo exemplo britânico, está na existência de situações à margem da lei e de sanções pesadas aplicadas aos adeptos e, em último caso, aos clubes. Não vai a bem, vai a mal. Haja sentido cívico e Estado.

O problema é que, para além das moengas sem resposta no presente, existe um preocupante laxismo com o futuro, com o olhar além da aprovação da proposta em votação no dia de hoje, do exercício do lugar da carreira política ou do agrado a um determinado grupo de interesses, com peso eleitoral não negligenciável.

O Instituto Nacional de Estatística divulgou na semana passada as projeções da população residente para o período entre 2015 e 2080. Num país normal, os alarmes das campainhas do Estado e da sociedade tinham tocado perante a preocupante gravidade dos dados, mas não. O essencial do quadro negro e carcomido é só este:

• Até 2080, a população portuguesa residente em território nacional passará dos atuais dez milhões e trezentos mil cidadãos para os sete milhões e quinhentos mil;

• Existirão menos seiscentos mil jovens e mais setecentos mil idosos;

• A população ativa diminuirá dos atuais seis milhões e setecentos mil para os três milhões e oitocentos mil cidadãos. Um colossal decréscimo de 56,7%.

A excecionalidade da situação, com incontornáveis impactos na estrutura de organização da sociedade e do Estado, em questões como os cuidados de saúde, a proteção social, o mercado de trabalho ou a educação, impunha a preparação imediata de convergências e de respostas que acautelassem as medidas no futuro e invertessem as tendências negativas. Mas isso era pedir demais, a moenga prevalece. Mesmo que a projeção aponte para que, em 2080, por cada 100 idosos existam apenas 137 pessoas em idade ativa, em vez das atuais 315.

As sociedades modernas já têm demasiadas variantes imprevistas para que nos possamos dar ao luxo, com uma moenga irresponsável, de não agir em função dos dados disponíveis para preparar o futuro. É assim que não faltará muito para que se estejam a encerrar centros educativos construídos há menos de dez anos e continuem a faltar respostas para o envelhecimento demográfico, que só estabilizará daqui a cerca de 40 anos.

Até lá, prevalecerá a tática eleitoral, a moenga e o improviso. Mal!

Notas finais

Açorda. Continuam os sinais contraditórios. Fevereiro teve a maior criação de emprego desde 2000 e a taxa de desemprego caiu para 10%, valores de março de 2009. A dívida pública subiu para máximos de cinco meses.

Migas. Uma vez mais, agora na venda ou acordo para a venda do Novo Banco, o governo anuncia uma solução, que afinal, ainda não está totalmente concluída e apresenta nebulosas que a falta de explicação não esclarece. Coisas inconcebíveis para este nosso tempo. Uns não resolveram, outros dizem que resolvem sem explicar tudo.

Pão duro. A possibilidade de o fim do roaming na União Europeia a partir de 15 de junho ser suportado através do aumento dos preços das telecomunicações no mercado doméstico dos países que, como Portugal, acolhem turistas, é miserável e inaceitável. Uma vez mais, uns usam, nós pagamos.

