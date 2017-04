As autoridades russas encontraram um dispositivo explosivo num prédio de habitações em Sampetersburgo. A informação foi avançada pela agência de notícias russa Tass.

A zona foi evacuada e o dispositivo já foi detonado em segurança.

Para já, os ocupantes do primeiro e segundo andares do prédio começaram a regressar a casa, enquanto os moradores estão a aguardar autorização para poderem regressar a casa. Os investigadores ainda estão a trabalhar no oitavo e nono andares.

O responsável pela administração local garante que o dispositivo não foi feito pelos donos do apartamento do sétimo andar onde foi encontrado.

Já esta segunda-feira, uma bomba artesanal explodiu dentro de um comboio entre duas estações de metro no centro de Sampetersburgo, informou o Comité Nacional Antiterrorista russo. O incidente causou 14 mortos.

Outra bomba artesanal foi desativada pelas equipas de minas e armadilhas na estação de metro "Ploschad Vosstania", junto à principal estação de comboios da cidade.