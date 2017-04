Já foi aprovada a transformação da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) em sociedade anónima (SA). Estão assim dados os passos para a entrada de particulares na instituição financeira, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Na prática, esta alteração traduz-se na passagem da representação do capital social da instituição para ações. Atualmente, é representado por unidades de participação.

A verdade é que a entrada de novos investidores no capital do banco - que é detido a 100% pela associação mutualista com o mesmo nome, que conta com mais de 650 mil mutualistas - tem preocupado o ministério de Vieira da Silva, que se vê a braços com a instabilidade vivida nas últimas semanas pelas duas entidades, sendo uma delas tutelada pelo seu gabinete.

Uma das soluções postas em cima da mesa para equilibrar a instituição financeira é a possível entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no capital do Montepio. E a proposta terá sido bem recebida pela própria Santa Casa. Pedro Santana Lopes chegou a dizer no Twitter que fazia falta um banco virado para a economia social. “Seja aquele ou outro”, referiu na rede social. Ainda assim, Pedro Santana Lopes garantiu, em entrevista à TVI, que a possibilidade de a Santa Casa vir a desempenhar um papel na reestruturação do Montepio deve ser “estudada” primeiro. Até porque “a Santa Casa não entra em aventuras”, garantiu o provedor daquela instituição. “Descartar [essa hipótese], não descarto. Basta o governo dizer que gostava de ver a Santa Casa de Lisboa e outras instituições da área social para eu achar que isso pode ser uma obrigação. E compreendo a perspetiva do governo”, salientou.

O certo é que esta possibilidade já levou os deputados da Comissão do Trabalho e Segurança Social a chamar o ministro Vieira da Silva para ser ouvido de urgência. O deputado do CDS-PP Filipe Anacoreta Correia afirmou que o assunto deve “merecer toda a atenção” dos deputados, apelando assim a que o ministro com a tutela fosse chamado “para dar as explicações que os portugueses querem nesta altura”. O requerimento foi aprovado por unanimidade ontem e falta apenas escolher uma data e hora para a audição.

Aumento de capital

Como, neste momento, o banco é totalmente detido pela associação mutualista, tem sido esta a reforçar o capital da instituição. Aliás, a última capitalização acabou por não recorrer a acionistas externos - até porque, enquanto não se transformar em sociedade anónima, não o poderia fazer -, mas foi feita por via da própria associação mutualista, que injetou capital no fundo de participação e adquiriu participações na área dos seguros através da sua seguradora, a Lusitânia. Até aqui, os aumentos de capital até 1500 milhões de euros podiam ser decididos só pelo conselho de administração.

Só acima desse montante é que seria necessária a autorização da assembleia-geral. No entanto, este cenário poderá mudar com esta transformação. A explicação é simples: com a entrada de novos acionistas, todos serão chamados a reforçar o capital no caso de ser necessário. A hipótese, para já, é afastada pelo presidente do Montepio, Félix Morgado, ao garantir que até ao final do ano não será preciso avançar com aumentos de capital. No entanto, não se compromete a partir daí.

Timing

A verdade é que a ideia da transformação numa sociedade anónima já é antiga. A hipótese chegou mesmo a ser colocada quando foi criada, ainda pelo anterior executivo, a legislação que aprovou o novo regime jurídico das caixas económicas. O próprio presidente do Montepio admitiu várias vezes que ter mais acionistas era uma “vantagem” para a instituição financeira. Ainda assim, defendeu que o objetivo era ter sempre “a melhor performance possível” e que estavam em aberto todas as possibilidades.

O processo de alteração começou em março de 2016, com o projeto de decisão, remetido pelo Banco de Portugal, de transformação da caixa económica em sociedade anónima. Em maio foi dada resposta à solicitação do Banco de Portugal e em novembro chegou à instituição financeira a deliberação, por parte do Banco de Portugal, de proceder à transformação jurídica da CEMG em sociedade anónima.

“Os passos, que agora culminam na realização da reunião de assembleia-geral referida, permitem concluir o processo de transformação da CEMG em Sociedade Anónima, conferindo--lhe maior flexibilidade para responder às necessidades e exigências do mercado e do quadro prudencial e regulatório, mantendo o seu cariz económico-social enquadrado num grupo que persegue fins mutualistas”, revelou.

Regresso aos lucros

Depois de ter apresentado perdas de 86,5 milhões, o banco quer regressar aos lucros já este ano. Apesar de otimista, Félix Morgado diz que o banco está a sofrer com a instabilidade. A captação de depósitos é uma das prioridades da Caixa Económica Montepio Geral, depois de ter totalizado 12,5 mil milhões de euros em 2016, o que representou um aumento de 279,6 milhões de euros face a setembro do ano passado. Feitas as contas, estes representam 62,5% do total das fontes de financiamento da instituição financeira

. Já em relação à mudança de marca, o presidente da instituição financeira vê com “naturalidade” esta alteração que deverá ser imposta pelo Banco de Portugal e admite que, se isso vier a acontecer, “será resultado de uma orientação do supervisor”. No entanto, faz uma ressalva: “O Montepio tem de cumprir a orientação, mas a alteração da marca cabe à assembleia-geral decidir.” Já sobre a resistência por parte da associação mutualista a manter o nome, o responsável não quis comentar, chamando novamente a atenção para o facto de ser uma exigência do supervisor.

Recorde-se que a entidade liderada por Carlos Costa exigiu que a instituição financeira mude de nome para que não haja confusão entre as duas entidades (a casa-mãe, a associação mutualista, e a participada financeira, a caixa económica), dando o prazo de um mês para fazer essa alteração.