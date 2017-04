Bagão Félix diz que a entrada das misericórdias no capital do Montepio é um "disparate", salientando que a função daquelas instituições é ajudar pessoas e não fazer parte do capital de um banco.

O economista que concorreu ao conselho fiscal nas últimas eleições para a Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), mas perdeu, considerou que o "espírito fundacional e os estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (...), é favorecer as pessoas que têm mais dificuldades, construir estruturas sociais para apoiar os grupos mais vulneráveis, do ponto de vista etário, relacional e económico e não fazer parte do capital de um banco", revelou ao Público.

Recorde-se que, o ministro do Trabalho e Segurança Social, Vieira da Silva, admitiu que via "com bons olhos" a "cooperação entre instituições da área social", referindo-se a uma eventual entrada da Santa Casa como acionista da Caixa Económica Montepio Geral.

"Espero que não venha a acontecer. Além do mais, seria uma nacionalização parcial da Caixa Económica, por via da Santa Casa, que tem o exclusivo dos jogos sociais", sublinhou.

Ao Público, o ex-ministro do Trabalho e da Segurança Social, Finanças e ex-administrador do Banco de Portugal disse estar "preocupado, enquanto português, cidadão e contribuinte com a situação".

"Devemos estar preocupados. No princípio não preocupa ninguém, mas o que temos verificado é que aquilo que começa apenas por ser o verbo no fim é uma grande verba. E as notícias recentes da CEMG - que é detida na totalidade pela AMMG -, sobre a possibilidade de outras entidades, como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, poderem vir a fazer parte do capital da Caixa Económica Montepio Geral é um absoluto contrassenso, um disparate", disse.

Bagão Félix considerou também na entrevista ao jornal que "não há capacidade" no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, nos termos das suas competências, para conseguir supervisionar os produtos vendidos aos balcões da CEMG.

Questionado sobre se a situação no Montepio é parecida com a do Banco Espírito Santo, que vendia aos balcões produtos do Grupo Espírito Santo, Bagão Félix disse "não querer comparar, nem com a magnitude, nem com a natureza do incesto financeiro que havia entre os banco e os acionistas a montante".

Quanto à possibilidade de mudança de nome, o ex-governante disse que "seria bom que uma mudança de nome resolvesse os problemas do banco", mas "não resolve".

"Se me perguntar o que faria numa circunstância dessas, obviamente não estaria em funções, independentemente de me considerar inocente", disse.

Sobre a venda do Novo Banco, o economista Bagão Félix disse que a operação vai ter custos para os contribuintes.